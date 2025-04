Schaken op de grens: bord staat in Nederland én België

“Schaakmat!”. Een grensverleggend potje schaak in Baarle-Nassau, tussen de Tilburgse schaakgrootmeester Anne Haast en haar Vlaamse tegenstander Ruben Akhayan. Het speelbord staat namelijk midden op de grens tussen Nederland en België.

Strategie, spanning en symboliek. Dat belooft een potje schaak in het Brabantse Baarle-Nassau en de Vlaamse buurgemeente Baarle-Hertog. Om de dertig enclaves van de twee gemeenten zichtbaar te maken, is er een schaaktafel midden op de grens tussen Nederland en België geplaatst.

Het schaakbord symboliseert de verbondenheid en dialoog tussen de twee gemeenten. “Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben hun eigen cultuur, maar moeten zorgen dat ze elkaar niet schaakmat zetten”, vertelt Simon Jansen van de ondernemersvereniging in Baarle. Hij is één van de initiatiefnemers van de schaaktafel op de grens. “Ze moeten er samen een fijn spel van maken.”

Schommelen tussen Nederland en België

Het schaakbord is overigens niet het enige plan om de grenzen in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog beleefbaar te maken. Een put in een stoep, afgedekt met een glasplaat, moet een wirwar aan leidingen van beide landen laten zien. Ook kan er binnenkort geschommeld worden tussen Nederland en België. “We willen de grenzen heel tastbaar maken, door ze visueel te maken.”