Topkok Jonnie Boer (60) van Cas Spijkers Academie overleden

Topchef Jonnie Boer (60) is op Bonaire overleden aan een longembolie. Jonnie Boer is verbonden aan de Cas Spijkers Academie uit Breda.

Jonnie Boer was samen met zijn vrouw eigenaar van restaurant De Librije in Zwolle, het enige restaurant met drie Michelinsterren in Nederland. Hij stond bekend om zijn innovatieve kookstijl. Boer werd 60 jaar oud.

Eredivisie voor koks

De eredivisie voor koks wordt opgeleid aan de Cas Spijkers Academie in Breda. Boer hield direct toezicht op de opleiding en beoordeelde onder meer leerlingen tijdens toelatingsexamens.

Door de jaren heen breidde het echtpaar uit. Naast De Librije werden ze ook eigenaar van drie andere restaurants in Zwolle, twee restaurants op Bonaire en een op Curaçao.

Kinderen nemen zaak over

In de zesdelige docuserie 'De Opvolging' van Omroep MAX was te zien hoe Boer en zijn vrouw de kinderen en kok Tanate klaarstomen voor de opvolging.

Boer begon zijn carrière op 17-jarige leeftijd als kok in Amsterdam. Sinds 1987 kookte hij in De Librije. In 1993 nam hij het restaurant samen met zijn vrouw Thérèse over. Dat jaar ontving het restaurant de eerste Michelinster. In 1999 volgde een tweede ster en in 2004 de derde.