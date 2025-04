Een fietser is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Ringbaan-Oost in Tilburg. Er zijn twee ambulances ter plaatse en ook een traumahelikopter is opgeroepen.

De automobilist is aangehouden en de hulpdiensten zijn ter plekke. Volgens de politie is de fietser met hoge snelheid geschept. De Ringbaan-Oost is door het ongeval in beide richtingen afgesloten.

Fietser met hoge snelheid geschept (Foto: Toby de Kort/ Persbureau Heitink.)