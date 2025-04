Politie gaat strenger handhaven op toegangsverbod in park, '119 euro boete'

De politie Tilburg is helemaal klaar met de overlast in het Westerpark in Tilburg. Een toegangsverbod was er al, maar daar wordt vanaf woensdag extra streng op gehandhaafd. Ben je na 22:00 uur en voor 6:00 uur in het park, krijg je een fikse bekeuring.

Voor de nachtelijke uren geldt al jaren een toegangsverbod in het park. Borden rondom het park geven dit ook aan. "Vanwege de vele overlast gaan we weer extra scherp handhaven", schrijft de politie op sociale media. "Ben je toch in het park? Dan kan je zomaar een boete van 119 euro verwachten."