'Een ramp', ook in dit dorp verdwijnt de enige supermarkt

De enige supermarkt in 's Gravenmoer gaat dicht. En dat is 'een ramp' voor het pittoreske dorpje dat net boven Dongen ligt, weet Wicher Spijkerman. Hij is lid van de dorpsraad. Medewerkers van de Coöp hebben dinsdag te horen gekregen dat de enige en geliefde supermarkt van het dorp de deuren moet sluiten. Dan zullen bewoners ruim vijf kilometer naar Dongen of Waspik moeten voor hun boodschappen. "En dat is voor ouderen toch wel erg lastig", zegt Spijkerman.

Dat de Coöp moet sluiten heeft alles te maken met de slechte financiële cijfers. Het zorgt voor groot verdriet bij de inwoners van het dorp. "Ik vind het een heel slechte zaak. Zeker voor een dorp waar zo veel oude mensen wonen als hier", reageert een gefrustreerde bewoner. In het dorp wonen ongeveer 2200 mensen, onder wie veel ouderen. "Zij gaan nog met hun rollatortje naar de winkel", zegt Spijkerman. Maar dat kan dus binnenkort niet meer.

Ook heeft de winkel een sociale functie, zegt het lid van de dorpsraad: "Mensen ontmoeten elkaar en maken een praatje. De medewerkers van de supermarkt zien sommige mensen tot wel drie keer per dag de winkel in lopen." Naast de supermarkt zit er in het complex ook een postkantoortje en een apotheek. Wat daarmee gaat gebeuren is niet bekend, maar bewoners denken dat ook die zullen verdwijnen uit het dorp.

"Hoe nu verder?"

"Hoe nu verder?", vraagt Spijkerman zich hardop af. "Misschien komen er in de toekomst initiatieven van mensen die de winkel vrijwillig willen overnemen. De winkel hoeft dan niet eens tot acht uur 's avonds open te blijven zoals nu. Tot zes uur is laat zat! Als er maar een winkel is", zegt hij.

Alle Coöp-supermarkten gaan dicht De sluiting van de Coöp in 's Gravenmoer is geen uitzondering. Langzaam maar zeker fuseren alle filialen in Nederland met de Plus Supermarkt. Alleen die in 's Gravenmoer dus niet. Daar komt geen Plus en verdwijnt de buurtsuper helemaal uit het dorp.

Wethouder Ankie de Hoon van economische zaken in Dongen, waar 's Gravenmoer onder valt, noemt het verdwijnen van de supermarkt 'een grote ramp': "Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om te zien dat dit wat doet met de leefbaarheid van het dorp." Ondanks de weerstand van de inwoners zullen ze voor de dagelijkse en vergeten boodschappen vanaf juni toch echt naar Waspik of Dongen moeten.