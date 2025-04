Brand in huis, bewoners vluchten over dakterras

Woensdagavond is er brand ontstaan in een huis aan de Posthoornstraat in Breda. De bewoners zijn via het dakterras gered, een man is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

In de bloemenzaak onder het huis was flink wat rookontwikkeling. Op het moment van de brand waren een man en een vrouw in het huis aanwezig. De man is naar het ziekenhuis gebracht met nog onbekende verwondingen, de vrouw kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd. Hoe de brand precies kon ontstaan is niet bekend.