Björn Koreman kijkt uit naar wedstrijd zónder finishlijn: 'Uniek'

Net als voor de duizenden andere lopers, zal het ook voor topatleet Björn Koreman uit Geertruidenberg zondag even wennen zijn tijdens de Wings for Life World Run in Breda. Want hoe maak je samen met je trainer een wedstrijdplan als je van tevoren niet weet hoe lang je gaat lopen?

Nog een paar dagen en dan klinkt het startschot van de Wings for Life World Run in Breda. Een wereldwijde hardloopwedstrijd waarbij duizenden sportievelingen over de hele wereld tegelijk lopen voor mensen die dat niet kunnen. Het meest bijzondere aan dit evenement? Deelnemers lopen niet naar een finishlijn toe, ze moeten een rijdende finishlijn zo lang mogelijk voorblijven. Haalt de zogenoemde 'catcher car' je in? Dan word je 'opgeveegd' en is jouw wedstrijd voorbij. De winnaar liep vorig jaar in Japan en hield dat 70,1 kilometer vol. "Normaal gesproken focus ik me op de traditionele marathons en andere wedstrijden", zegt Koreman die zo'n twee weken geleden nog tweede Nederlander werd bij de Marathon Rotterdam. "Maar dit wordt de eerste keer dat ik meedoe aan een wedstrijd waar de finish me inhaalt. Ik ben erg benieuwd." De atleet denkt dat het een heel andere, maar leuke ervaring wordt.

Verstandig zijn

Het verst dat hij zelf ooit liep, was een trainingsronde van 45 kilometer. "Als je kijkt naar mijn tempo en de snelheid van de catcher car, is er veel mogelijk." De winnaar in Breda vorig jaar, de Belg Valentin Poncelet, legde 66,6 kilometer af tot hij werd ingehaald. Het tempo waarin hij dat deed is een snelheid die Koreman makkelijk zou kunnen bijbenen. Toch zal de atleet uit Geertruidenberg waarschijnlijk niet meer dan veertig kilometer aantikken. "De laatste weken voor de Marathon Rotterdam gingen wat moeizamer, want ik had wat pijntjes", legt hij uit. "Daardoor moet ik nu ook langer herstellen. Het is daarom een te groot risico om 50 of misschien wel 60 kilometer te lopen." Goede training

Samen met atleten Emiel Berghout en Pim Bijl wil hij de wedstrijd benaderen als een mooie training. De mannen willen rustig beginnen en ook wat kilometers een stuk sneller lopen. Wanneer ze worden ingehaald door de catcher car, kan hij nog niet inschatten. "We zien we wel hoe de benen voelen die dag. Misschien gaan we op den duur wel in een langzaam tempo uitlopen en laten we ons bewust inhalen." Verder hoopt hij vooral op mooi weer en veel vrolijke mensen. "Een hardloopevenement is altijd gezellig, dus ik hoop met veel mensen een praatje te maken."