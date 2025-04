Altena kan gemeentehuis uitbreiden, voor 13,6 miljoen euro

Het zorgde voor het nodige getouwtrek in de gemeenteraad van Altena, maar de knoop is doorgehakt. Het gemeentehuis in Almkerk kan worden uitgebreid. Hierdoor kunnen ambtenaren vanaf 2027 vanuit één centrale plek in de gemeente aan het werk. Het prijskaartje: 13,6 miljoen euro.

Sinds de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in 2019 fuseerden tot de gemeente Altena, kampt het huidige gemeentehuis in Almkerk met te weinig plek voor medewerkers. Daardoor werken er nu ook nog ambtenaren in het voormalige gemeentehuis in Wijk en Aalburg, dat de gemeente huurt van de Hervormde Gemeente Wijk. Het huurcontract loopt in september 2027 af. De hervormde gemeente wil dan sociale huurappartementen realiseren in de vrijgekomen kantoorruimtes.

Uitbreiding en renovatie van het huidige gemeentehuis in Almkerk bleek op termijn de goedkoopste oplossing voor het huisvestingsprobleem, laat een gemeentewoordvoerder donderdag weten. Met de aanpak van het gemeentehuis komt er zo'n 2300 vierkante meter extra oppervlakte voor werkplekken. Het gaat dan om nieuwbouw. Ook wordt de raadszaal vernieuwd, die onderdeel gaat uitmaken van een multifunctioneel vergadercentrum.

Het voormalige gemeentehuis in Wijk en Aalburg (foto: Niek de Bruijn).