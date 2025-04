Automobilist die fietser doodreed had mogelijk drugs gebruikt

De 35-jarige man uit Breda die woensdagavond in Tilburg een fietser doodreed, was mogelijk onder invloed van drugs. Dat is gebleken uit een speekseltest, meldt de politie donderdag. Het slachtoffer is een 37-jarige man uit Noord-Scharwoude (Noord-Holland).

Eerder meldde de politie dat de overleden fietser uit Broek op Langedijk kwam. Dat is niet het geval, meldt de politie donderdag.

Onderzoek naar bestuurder

De Bredanaar is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, waar een GGD-arts bloed bij hem heeft afgenomen. Dat wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht, omdat het voor het onderzoek belangrijk is om te weten in welke mate de man onder invloed was ten tijde van de aanrijding, aldus de politie.

Het rijbewijs van de verdachte is ingenomen. Ook op zijn auto is beslag gelegd, net als op de fiets van het slachtoffer. De politie gaat beide voertuigen onderzoeken. De man zit nog vast en wordt donderdag verhoord. Reanimatie

Er kwamen twee ambulances ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Na het ongeval begonnen omwonenden gelijk met reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. "Normaal kom je niet snel bij zo'n zwaar ongeluk uit", zei een burgerhulpverlener die erbij was. "Het was gelijk duidelijk dat het een ernstig ongeluk was." De Ringbaan-Oost werd na het ongeval tijdelijk in beide richtingen afgesloten.