Technofestival wordt minder massaal om omwonenden plezier te doen

Duizenden jongeren gaan zaterdag helemaal los op de techno-beats op de landingsbaan van Breda International Airport in Bosschenhoofd. Voor de derde keer wordt er het festival Free Your Mind Kingsday gehouden. Maar het is deze keer met 12.000 in plaats van 20.000 bezoekers wel wat kleiner van opzet. "Door nieuw evenementenbeleid mag er nog maar één dag muziek gemaakt worden", zegt organisator Arno van der Star.

Behalve de gebruikelijke vliegtuigjes die taxiën is er donderdagochtend nog weinig tot niets van een festival te zien op de landingsbaan van Breda International Airport. Toch staan er over anderhalve dag duizenden jongeren te dansen. "Je hebt hier te maken met luchtvaartregels", vertelt organisator Arno van der Star van Free Your Mind Kingsday. "We kunnen daarom pas vanaf donderdagavond acht uur gaan bouwen. Dat doen we met heel veel mensen in dag- en nachtdiensten. Die duiken dan als het ware de landingsbaan op en gaan met de tenten en het podium aan de slag."

"We moeten van een massaal festival naar een meer realistisch evenement."

Maar de organisatie van Free Your Mind Kingsday is deze keer een minder grote klus dan de twee voorgaande jaren. In plaats van twee dagen vindt het festival nu nog maar op één dag plaats. En komen er nog maar 12.000 in plaats van 20.000 liefhebbers van techno.

"Door nieuw evenementenbeleid mag er hier op het vliegveld nog maar één dag muziek gemaakt worden", legt Van der Star uit. "Daarom organiseren we hier geen tweede dag en ook geen camping meer. We moeten terug van een massaal festival naar een meer realistisch evenement." "Maar minder mensen heeft vooral ook te maken met de markt die moeilijker wordt", vervolgt de organisator. "Mensen beslissen pas heel laat of ze naar een festival gaan of niet. En dat is financieel lastig begroten en organiseren. Maar minder mensen betekent niet minder interessant. Financieel niet voor de organisatie, want minder volume is minder kosten. Maar ook niet voor de bezoeker. Door een mooi programma gaat het weer een heel goed feestje worden."

Free Your Mind Kingsday in Boschenhoofd (Foto: organisatie.)

Maar de organisatie van een festival wordt in ieder geval steeds moeilijker, constateert Van der Star. "Het is wel even iets anders geworden dan in het begin.", zo zegt hij. "Ik organiseerde mijn eerste festival in 2007 en toen stond de gemeente nog met open armen op je te wachten. En ook de omwonenden vonden het leuk. Die dansten gewoon mee. Dat is nu wel anders geworden."

"Ze kunnen best wat last hebben, maar ik noem het geen overlast."

Want ook in Bosschenhoofd is niet iedereen even blij met zijn festival. "Er is overlast", zegt Liesbeth Stikkelman, die op 300 meter van Breda International Airport en dus het festivalterrein woont. "Dan gaat het om het geluid of wildplassen in voortuinen en zelfs vernielingen." Van der Star doet er alles aan om overlast tegen te gaan. Hij heeft zelfs een special telefoonnummer waar omwonenden naartoe kunnen bellen. Dat bemant hij zelf. Ook wordt bijvoorbeeld de afslag op de rotonde naar het dorp afgesloten en krijgen de bewoners een speciale doorrijpas.

Nu staan er nog vliegtuigen op de start- en landingsbaan (foto: Ronald Sträter).