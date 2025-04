Daan ontwerpt speciale hockeystick, oud-international is enthousiast

Daan van der Steijn (23) uit Deurne ontwierp samen met vijf studiegenoten een speciale hockeystick die meegroeit met de gebruiker. De zogenoemde ‘HockeyMate’ moet gemaakt worden van gerecycled materiaal en zou binnenkort zomaar eens populair kunnen zijn in de hockeywereld. Dat denkt bijvoorbeeld voormalig hockeyinternational Robert van der Horst die de stick al heeft getest.

De hockeystick is bedoeld voor kinderen van zes tot twaalf jaar. In die leeftijd zijn ze nog in de groei en elk jaar een nieuwe stick kan best in de papieren lopen, weet Daan: “Met onze uitvinding kunnen zij een lange periode vooruit."

De stick is niet uitschuifbaar, dat was onmogelijk. Maar door hulpstukken op de stick te plaatsen is deze te verlengen: "Dat kost je maximaal twee minuten en daarmee pas je de stick gemakkelijk aan op de gebruiker." Om de stick langer of korter te maken, heb je volgens de jonge uitvinder geen gereedschap nodig.

Zelf geen hockeyers

De bedenkers van de stick hebben zelf geen ervaring met de sport. Het idee ontstond spontaan na een flink aantal brainstormsessies, legt Daan uit. "Op een gegeven moment vroeg een medestudent of we niet wat konden verzinnen voor tennisrackets. Zijn ouders moesten in zijn kindertijd steeds nieuwe rackets voor hem kopen, omdat hij groeide. Zou een aanpasbaar racket geen idee zijn?”

Zo’n racket was niet haalbaar, omdat je met bespanning te maken hebt. Die kun je niet zomaar verstellen. “Zo kwamen we op het idee om ons op 'sticksporten' te richten", legt Daan uit. "In eerste instantie dachten we aan golf. Maar die sport wordt toch vooral gespeeld door mensen die het wat breder hebben, besparen is dan minder een vereiste. Zo kwamen we op hockey.” Voor de 'HockeyMate' is inmiddels patent aangevraagd.