In deze vestingstad staat de deur van een bijzondere koopwoning op een kier

In 2014 doopten de huidige bewoners de voormalige gereformeerde kerk in Klundert om tot een huis met woonbestemming. Het karakteristieke vestingstadje was daarmee op slag een unieke woning rijker. De authentieke elementen in deze kerk herinneren nog dagelijks aan de voorgaande bestemming. “Bijzondere mensen kopen unieke woningen”, stelt Gernant Temminck van erfgoedmakelaar De Landerije.

Steeds minder mensen gaan tegenwoordig naar de kerk. Daardoor sluiten veel kerken hun deuren. De gebedshuizen krijgen een nieuwe bestemming zoals horeca, kantoor of wonen. Ook de kerk aan de Schanspoort in het vestingstadje Klundert kreeg tien jaar geleden dankzij de huidige bewoners een woonbestemming. Hun bijzonder huis staat nu te koop.

Houten plafond De Klundertse kerk werd in 1954 gebouwd en bestaat grotendeels uit de kerkzaal ofwel een multifunctionele ruimte van 130 vierkante meter. “Het is geen eeuwenoude klassieke kerk, maar binnen krijg je wel het kerkgevoel. Het zes meter hoge houten plafond is imposant. De ruimte heeft verder hoge ramen en natuurlijk een kansel. Vanaf de gaanderij, de vroegere plek van het orgel, heb je van boven een fraai zicht op de kerkzaal. Aan de muur hangen psalmborden. Het geeft de woonkamer een bijzondere sfeer.”

Gernant: “Niet dat zij nu per se weg willen uit het huis, maar alles wat bijzonder is, went. Mensen die in het bos wonen, willen ook weleens aan het strand wonen. En omgekeerd. Soms ben je toe aan iets anders. De huidige bewoners gaan een volgende stap maken.”

In de kerkzaal is alles gelijkvloers en multifunctioneel. “Het is een fantastisch huis. Eén grote woonkamer. Je kunt er samen wonen en thuiswerken of als je muzikaal bent zelfs een huiskamerconcert geven. Ook voor een gezin met meerdere kinderen of voor ouderen is dit een geschikt huis.”

Zwembad en sauna

In 1990 is er tegen de kerk extra ruimte voor nevenactiviteiten gebouwd. Tegenwoordig worden die ruimtes gebruikt als keuken, slaapkamer, berging en badkamer. De tuin bij de woning wordt omheind door een dikke haag. “Tijdens de corona-periode hebben de huidige bewoners daar een zwembad en een Finse sauna gebouwd”, voegt de makelaar toe.

De staat van de kerk en het verenigingsgebouw zijn prima. “Er zijn geen urgente zaken die aangepakt moeten worden. Natuurlijk zit er aan een bestaand huis altijd regulier onderhoud. De huidige bewoners hebben zonnepanelen aangebracht.”

Volgens de makelaar komt de interesse inmiddels op gang. “Onze makelaardij is gespecialiseerd in bijzondere objecten, waaronder erfgoed dat bij de bouw niet bestemd was als woning. In het verleden hebben we de kerk met pastorie van Willemstad en verschillende watertorens verkocht. Nu richten we ons op de voormalige kerk in Klundert. Het zijn unieke objecten die vaak door bijzondere mensen worden gekocht. Het kost soms tijd om een passende kandidaat te vinden, maar dat lukt altijd.”

De omgedoopte kerk staat voor 735.000 euro te koop.