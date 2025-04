Duizenden hardlopers over enkele dagen op de vlucht voor de finishlijn

Een hardloopwedstrijd waarbij je niet naar de finish toe loopt, maar waarbij de finishlijn jou als een soort Pacman achtervolgt. Dat is wat duizenden hardlopers zondag te wachten staat bij de Wings for Life World Run in Breda. Ze proberen dan zo lang mogelijk uit handen van de zogenaamde 'catcher car' te blijven, met daarin voormalig autocoureur Robert Doornbos en schaatser Kjeld Nuis. Halen zij je in? Dan ben je 'af' en is je wedstrijd voorbij. "Iedereen die ik hierover spreek zegt: dit is echt vet!", zegt wethouder Eddie Förster.

"Het is een wedstrijd met jezelf en tegen jezelf", aldus de wethouder die zelf ook meeloopt. "Want je weet gewoon niet op hoeveel kilometer je uitkomt." Voor sommigen is het een urenlange strijd. De Bredase winnaar werd vorig jaar pas na meer dan 66 kilometer ingehaald door de catcher car. In 2017 lukte het de Zweedse Aron Anderson zelfs om de auto zo'n 92 kilometer kilometer voor te blijven, dat was in Dubai.



Deelnemers lopen namelijk niet alleen in Breda, maar overal ter wereld. Van Buenos Aires tot in Honolulu. Ze starten allemaal op hetzelfde moment, maar strijden onder verschillende omstandigheden tergen elkaar. Daardoor loopt de een midden in de nacht, de ander in de volle zon met misschien wel 30 graden.

De Wings for Life World Run in 2024 (foto: Ydwer van der Heide)

Breda telt al best wat hardloopevenementen, zoals de Singelloop, de Mastboscross en de Tien van 't Aogje. Toch kent de Wings for Life World Run volgens Förster weer een heel andere sfeer. Dat komt door de link met het goede doel, want het inschrijfgeld gaat naar onderzoek naar ruggenmergletsel. Er doen dan ook een hoop mensen met een dwarslaesie of andere beperking mee. "Zij worden soms in een rolstoel vooruit geduwd door een loper. Dat vond ik vorig jaar uitzonderlijk mooi. Het zorgt voor een saamhorigheidsgevoel." Toekomstplannen

Als het aan de gemeente Breda ligt, wordt het evenement ook de komende vijf jaar in de stad gehouden. De bedoeling is dat het evenement stapje voor stapje steeds iets groter wordt. Volgens Förster kan iedereen eraan meedoen. "Zelfs als je gewoon wandelt".