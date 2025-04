Ongeval met vrachtwagen en caravan: flinke vertraging op A2

Een auto met een caravan is donderdagmiddag op de A2 bij Maarheeze gebotst met een vrachtwagen. Een rijstrook richting Eindhoven was daarom dicht vanuit het zuiden. De vertraging bedroeg rond kwart over drie bijna een uur.

"De voertuigen kunnen zelf verder en de weginspecteur gaat de modder van de weg vegen", liet Rijkswaterstaat weten. Rond halfvier was de weg weer helemaal open. File op A58

Ook op de A58 van Breda richting Bergen op Zoom stond donderdagmiddag file. Dat kwam door een kapotte vrachtwagen. Het verkeer moest rekening houden met vertraging van meer dan een half uur.