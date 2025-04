Stervend gansje heeft val van grote hoogte toch overleefd: 'Wel duizelig'

Het ganzenkuikentje dat woensdagmiddag zwaargewond raakte na een metershoge val van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft het tóch overleefd. Het jonge kuikentje is door de dierenambulance naar Dierentehuis Den Bosch gebracht, die het diertje naar Stichting Wildopvang Someren hebben gebracht. Zij zijn gespecialiseerd in vogels.

"Hij is nog steeds een beetje duizelig en valt af en toe om", zegt een medewerkster van de wildopvang. "Het gaat niet slecht, maar er is nog weinig over te zeggen want hij is nog klein." Het kuikentje zit momenteel samen met een ander gansje in een couveuse en heeft geen medicatie nodig.

"Hij schudde met z'n hoofdje en hapte naar adem."

Het kleine gansje was met jassen opgevangen, maar belandde samen met twee anderen toch op de grond. Marieke Stolzenbach, een van de redsters, bekommerde zich na de val om het kuikentje. "De ouders van het kuiken vielen me aan. Ze begonnen te blazen en mepten me met hun vleugels. Maar dat maakte me niets uit."

De babygansjes staan weer met twee pootjes op de grond (foto: Erna van Dussen).

Het gewonde diertje lag met z'n nek in het gras en kon niet goed bewegen. "Hij schudde met z'n hoofdje en hapte naar adem. Ik hoorde hem piepen. Hij was duidelijk aan het sterven", zei Marieke verdrietig. Het andere gewonde kuikentje liep volgens haar wat moeilijk, maar ging uiteindelijk weer achter de ouders aan. Ze wachtte met het gansje in haar handen op de dierenambulance en dacht dat het kuikentje was overleden aan de verwondingen. Maar het gansje leeft nog. "Hij eet en groeit", aldus de wildopvang.