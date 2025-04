NAC speelt gelijk tegen AZ in Alkmaar: 1-1

NAC heeft in Alkmaar met 1-1 gelijk gespeeld tegen AZ. De Bredanaars kwamen in de tweede helft op voorsprong en leken er met de winst vandoor te gaan. Maar in de allerlaatste minuut van de extra tijd, die acht minuten duurde, scoorden de Alkmaarders nog de 1-1.

NAC leek op weg naar de eerste competitiezege sinds 19 januari na een treffer van Leo Sauer in de 75e minuut. AZ blijft de nummer 6 van de ranglijst. NAC heeft nu 8 punten meer dan Willem II, de nummer 16 van de ranglijst die op basis van de huidige klassering aan de play-offs voor promotie en tegen degradatie moet deelnemen.