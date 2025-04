Uitstekend PSV doet goede zaken met winst op FC Twente

PSV kwam donderdagavond op bezoek bij FC Twente al binnen een minuut op achterstand, maar boekte uiteindelijk een 1-3 overwinning. Een zeer verdiende driepunter, want de Eindhovenaren waren veel te sterk voor de ploeg uit Enschede. PSV doet door de winst goede zaken in de strijd om de tweede plek, maar ook blijft er stiekem hoop op de titel. Met nog vier wedstrijden te gaan is het gat met Ajax zes punten en dus zal er een wonder nodig zijn.

PSV was vervolgens heel dicht bij de 1-2. Het schot van Ismael Saibari werd van richting veranderd en leek binnen te vallen, maar doelman Lars Unnerstall kon nog net redding brengen. De VAR moest de situatie beoordelen, want het ging om centimeter- of zelfs millimeterwerk.

PSV begon dramatisch aan het duel in De Grolsch Veste. Rechtsback Richard Ledezma ging in de fout en daar profiteerde uiteindelijk na 56 seconden spits Ricky van Wolfswinkel van: 1-0. Lang duurde het niet voordat de Eindhovenaren op gelijke hoogte kwamen. Guus Til, in de basis als vervanger van Malik Tillman die te laat was, bereikte met zijn voorzet Ivan Perišic en de Kroaat haalde prachtig uit: 1-1.

Het was vervolgens wachten op de voorsprong van PSV. De ploeg van trainer Peter Bosz zocht veelvuldig de aanval, maar had moeite met het vinden van het gaatje in de Twente-defensie. Vlak voor rust kwam Unnerstall goed weg toen een aanval over de linkerflank uiteindelijk via het been van een medespeler op de eigen paal belandde. Kort daarna schoot linksback Mauro Júnior, die vorige week zijn contract verlengde tot medio 2029, snoeihard via de vingertoppen van de Duitse doelman op de lat.

Snelle goals

De uitstekende eerste helft kreeg direct een vervolg na wisseling van speelhelft. In de 53ste minuut bezorgde de zo belangrijke Perišic met een piekfijne voorzet Guus Til een kopkans en daar wist de middenvelder wel raad mee: 1-2. Vier minuten later viel de derde Eindhovense goal al. Via Til kwam de bal bij Noa Lang, die het overzicht behield en Luuk de Jong bediende: 1-3.