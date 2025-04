Auto crasht en brandt uit, bestuurder neemt de benen

Een auto is donderdagnacht gecrasht en uitgebrand op de Emerparklaan in Breda. De bestuurder reed richting de Heksenwiellaan toen het in een bocht mis ging.

De auto raakte een groot betonnen blok in de middenberm en belandde vervolgens op zijn dak op de andere rijbaan. Doordat de benzinetank van de auto scheurde, ontstond brand. De brandweer was snel aanwezig, maar kon de auto niet meer redden.

De politie sloot vanwege het ongeluk de weg in beide richtingen af. Agenten zijn op zoek naar de bestuurder en eventuele andere inzittenden. Bij de wagen werd niemand aangetroffen. Een berger werd ingeschakeld om de auto mee te nemen.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.