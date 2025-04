Koningsdag wordt heel fraai en daarna wordt het weer alleen maar mooier

Voor wie Koningsdag en -nacht viert, heeft Berend van Straaten van Weerplaza goed nieuws. "Het ziet er erg goed uit de komende dagen en deze vrijdagmiddag ook al."

"Vrijdagochtend vroeg overheerste nog de bewolking op de meeste plekken in de provincie", vertelde Van Straaten in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Maar daar komt verandering in. Aan het eind van de ochtend denk ik dat het wolkendek overal is opengebroken. Vrijdagmiddag staat heel prima lenteweer op het programma. De temperatuur stijgt naar 16, misschien lokaal 17 graden. Daarbij is er flink wat ruimte voor de zon."

"Als je tijdens Koningsnacht tot laat in de stad blijft hangen, zou ik wel een extra jasje meenemen."

Tijdens Koningsnacht, de nacht van vrijdag op zaterdag, is het rustig weer en overal helder. Er staat ook weinig wind. "Het enige waarmee je rekening moet houden, is de temperatuur. Die daalt 's nachts op veel plaatsen tot 5 of 4 graden. Als je tot laat in de stad blijft hangen, zou ik wel een extra jasje meenemen." Koningsdag ziet er volgens de weerman 'echt heel fraai uit'. "De temperatuur loopt op naar 19, lokaal misschien wel 20 graden. Dit gaat ook nog eens gepaard met zonovergoten omstandigheden en er staat weinig wind. Dus in het zonnetje voelt het gewoon heerlijk aan. Zondag zal het een beetje vergelijkbaar zijn met Koningsdag."

"Vanaf woensdag denk ik dat we zelfs zomerse temperaturen kunnen noteren."