Heijmans kan meer huizen bouwen, bezwaarlijst krimpt

De keuze van de Raad van State om tijdelijk voorrang te geven aan behandeling van bezwaren tegen woningbouwprojecten begint voorzichtig vruchten af te werpen, merkt bouwbedrijf Heijmans. Doordat er het afgelopen halfjaar extra vaart werd gezet achter bezwaarprocedures is het aantal door Heijmans te bouwen woningen dat wacht op zo'n procedure gedaald van 4000 naar 3000.

Meer huizen

Heijmans, met het hoofdkantoor in Rosmalen, heeft vorig jaar flink meer nieuwbouwhuizen verkocht dan het jaar ervoor. In het eerste kwartaal van dit jaar verkocht het bedrijf 939 woningen, ongeveer evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. "We zien duidelijk een blijvende vraag naar woningen, gezien de woningnood in Nederland."

Volgens Heijmans hebben alle takken van het bedrijf een goede start gehad dit jaar. Het bouwbedrijf verwacht in 2025 een omzet van bijna 2,8 miljard euro te maken.