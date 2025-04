Ook in dit dorp geen supermarkt meer: ouderen zitten met handen in het haar

Esch is sinds een klein jaartje nog een beetje stiller geworden. De geliefde buurtsuper is daar gesloten, net als in 's Gravenmoer staat te gebeuren, omdat er te weinig mensen kwamen. Alle bewoners moeten sinds een tijdje naar Boxtel of Vught rijden voor hun boodschappen. Maar voor veel ouderen is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Want niet alle ouderen hebben een auto, en sommigen mogen überhaupt niet rijden. Daar weet de bovenbuurvrouw van de voormalige winkel alles van. "Ik ben hier nota bene komen wonen omdat er een winkel in de buurt zat", zegt de vrouw op leeftijd. "Ik mis de winkel heel erg. Ik deed er altijd boodschappen en het zou fijn zijn als er ten minste een bakkertje of een groenteboer in kwam te zitten. Nu is er helemaal niks!" Ideale schoonzoon

"Mijn schoonzoon rijdt naar Boxtel en haalt daar boodschappen voor me. Die ga ik dan bij hem, in Esch, ophalen. Dat is wel fijn. Ik kan zelf niet altijd rijden vanwege een medische aandoening. Ik mis het om met mensen een praatje te maken in de supermarkt. De meesten die hier wonen kwamen er."

Oplossingen

Bezorgen is natuurlijk ook een optie. "Maar niet voor mij", zegt de bovenbuurman die op het punt staat om naar de markt in Boxtel te gaan. "Het is duur en ik kijk liever rustig zelf wat er in de winkel ligt. Dan hoef ik niet direct te beslissen." Een andere oplossing is een supermarkt vol vrijwilligers. Jolanda had de supermarkt zowat in haar achtertuin staan en vond dat een uitstekend plan. "Daar heb ik me zelfs voor aangemeld. Ik werk parttime, dus ik kon best een dag per week achter de kassa zitten." Alleen is dat plan door de verhuurder afgeschoten.

"Het brood was er zo goed."

Jolanda mist de supermarkt. "Het brood was er zo goed, sommige mensen rijden nu helemaal naar de PLUS in Schijndel vanwege dat brood." Toch blijkt de supermarkt niet voor alles goed te zijn. "De grote boodschappen deed ik altijd al in Boxtel, daar was het assortiment breder en de boodschappen minder duur. Maar als ik aan het koken was en de kookroom of nasi-kruiden waren op, dan is het toch wel handig zo'n supermarkt dichtbij." Ben woont ook in het dorp. "Als niet iedereen hier alleen voor de 'vergeten boodschap' zou komen, had de winkel ook niet hoeven sluiten", zegt hij terwijl hij een lading lege flessen weggooit.

Het interieur van de winkel heeft zijn beste tijd gehad (foto: Lav Lukac).

Meerdere bewoners op leeftijd vertellen tegen Omroep Brabant dat voor hen hetzelfde geldt: Zelf rijden lukt vaak niet, dus zijn zij sinds een jaartje, en ook in de toekomst nog, afhankelijk van hun familie. Het ziet er namelijk niet naar uit dat er in het oude leegstaande pand binnenkort opnieuw een supermarkt komt.