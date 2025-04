A58 is het hele weekend afgesloten vanwege wegwerkzaamheden

De A58 van Breda richting Eindhoven is van negen uur vrijdagavond tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag dicht tussen knooppunt De Baars en afrit Best (7). Op de snelweg vinden werkzaamheden plaats.

Het gaat om regulier onderhoud aan het wegennet en viaducten zoals asfalteringswerkzaamheden, het vervangen van voegovergangen, maaiwerkzaamheden, snoeiwerkzaamheden, het reinigen van asfalt en onderhoud aan de vangrail. Vanwege deze wegwerkzaamheden zijn alle op- en afritten tussen De Baars en Best afgesloten, evenals de parkeer- en verzorgingsplaatsen Kerkeind en Kloosters en de TotalEnergies en Shell-tankstations naast de A58. Omleidingsroutes

Weggebruikers worden omgeleid en moeten rekening houden met een reistijd die kan oplopen tot dertig minuten. Verkeer dat vanuit Breda richting Eindhoven wil, krijgt het advies bij knooppunt De Baars via de A65 richting Den Bosch te rijden. Bij knooppunt Vught kun je dan via de A2 richting Eindhoven.