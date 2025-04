Nikkie de Jager weigert medewerking aan Songfestival: 'Dit jaar niet'

Nikkie de Jager is dit jaar niet te zien tijdens de puntentelling van het Eurovisie Songfestival. In haar podcast 'Lightless Lounge' vertelt de Udense presentatrice en make-upartiest dat ze wel benaderd is door omroep AVROTROS, maar zelf heeft besloten om niet mee te doen.

Emrullah Yücel Geschreven door

De beslissing komt niet helemaal onverwacht. Vorig jaar raakte het Songfestival in opspraak na de diskwalificatie van Joost Klein. Nikkie zou de punten uitreiken tijdens de finale, maar besloot solidair met Joost te zijn en zich terug te trekken. Songfestivalbaas Martin Österdahl nam haar plaats toen noodgedwongen in en reikte namens Nederland de punten uit, onder luid boe-geroep.

De commotie rondom Joost Klein raakte Nikkie persoonlijk, vertelt ze nu. “Het was Joost zijn verhaal, maar het werd ook een beetje mijn verhaal,” legt ze uit. “Voor mij was die cirkel inmiddels wel rond.” Nikkie benadrukt dat niet aan de kant is gezet. “AVROTROS wilde me heel graag terug, maar ik heb zelf de keuze gemaakt om het dit jaar niet te doen.” Toch sluit ze een terugkeer in de toekomst niet uit. “Als we ooit weer winnen, hoop ik wel dat ze me nog eens bellen,” zegt ze, verwijzend naar haar rol als presentatrice tijdens het Eurovisie Songfestival van 2021 in Rotterdam.