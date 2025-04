Man (70) overleden door noodlottig ongeluk met tractor op bouwterrein

Een 70-jarige man uit Gelderland is vrijdagochtend overleden door een noodlottig ongeluk op een bouwterrein in Odiliapeel. Bij het ongeluk aan de Eekhoornlaan was een tractor betrokken.

Een tractor botste vrijdag rond half twaalf 's ochtend op een bouwhek, dat op zijn kant viel. Direct achter het hek stond een auto. Of de 70-jarige man in de auto of in de tractor zat, is niet bekend.

Het onderzoek van de politie is afgerond. Maar hoe het noodlottig ongeluk kon gebeuren, kan zij niet zeggen. De brandweer was aanwezig om de tractor op te tillen met een verreiker. Een opgeroepen traumahelikopter is afgezegd.