Auto rijdt viswinkel binnen, ravage is groot

Een auto is vrijdagochtend een viswinkel binnen gereden aan het Piusplein in Bergen op Zoom. De schade aan de winkel is groot. Er raakte niemand gewond bij de botsing.

Toen de auto naar binnen reed, waren er geen klanten in de winkel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse bij het ongeluk. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De omgeving is afgezet. De auto wordt door een bergingsbedrijf weggetakeld.