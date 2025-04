Vrouw wordt onwel en botst tegen boom aan waterkant

Een oudere vrouw is vrijdag iets na het middaguur onwel geworden, van de weg geraakt en met haar auto tegen een boom gebotst aan de Jan van Galenstraat in Vught. De brandweer heeft de wagen aan een hek vastgezet, omdat die bijna een vijver in rolde. De vrouw kon met hulp uit het voertuig komen en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw kwam uit de richting van de Molenstraat gereden toen zij onwel werd en tegen de boom aan botste. De boom stond aan de waterkant waardoor de auto niet direct in het water terechtkwam.

De brandweer heeft de auto met een band aan het wiel vastgemaakt aan een hek, om te voorkomen dat de wagen het water in rolde. Toen de vrouw door ambulancepersoneel uit de auto werd geholpen, was ze weer bij kennis. Ze is naar de brancard gelopen en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggetakeld.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

