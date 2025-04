Van heroïnejunks naar toeristen: deze bekende watertoren wordt hotel

De watertoren in Raamsdonksveer krijgt een metamorfose. Een hotel met 150 kamers, congres- en vergaderzalen en een skybar met 360 graden uitzicht over de regio, opent er volgend jaar haar deuren. Dan wordt het nieuwe knooppunt Hooipolder opgeleverd en bestaat de toren honderd jaar.

“Ik vind het zo vet!” Trots loopt Bram Polak, eigenaar van de 44 meter hoge Veerse Toren, over het bouwterrein. Terwijl Rijkswaterstaat werkt aan het naastgelegen knooppunt Hooipolder, wordt hier een hotel uit de grond gestampt in de oksel van de A27 en A59.

Wachten op privacy instellingen...

Zwervers en heroïnejunks

Het had zomaar gekund, of er was hier helemaal geen hotel gekomen. Toen de toren na 45 jaar uit dienst werd genomen, stond hij ruim 15 jaar leeg. Toch herbergde hij toen al mensen. Zwervers en heroïnejunks weliswaar. “Toen ik hier als twaalfjarige kwam, lag het er vol met drugsspuiten en oude vogelnesten”, herinnert Bram zich.

“Voor één gulden mocht mijn vader de watertoren kopen.”

Vanwege achterstallig onderhoud en ernstige waterschade, zou de sloopkogel door de watertoren gaan. Brams vader David stak daar een stokje voor. “Voor één gulden mocht hij de watertoren kopen, met de belofte hem op te knappen en in stand te houden.” Hij begon er een kunstuitleen, die Bram in 2008 van hem overnam. Nu geeft Bram de watertoren een nieuwe toekomst, als hotel. “Het is een droom die uitkomt!”

Bram Polak (rechts), eigenaar van de watertoren, samen met directeur Hans Wibbens van Postillion Hotels (foto: Niek de Bruijn).

Unieke kans

Dat ging niet zonder slag of stoot. Elf jaar geleden vertelde Rijkswaterstaat hem dat zij grond nodig hadden voor een verbindingsboog tussen de A27 en A59. Dat leidde tot lastige gesprekken over onteigening en schadeloosstelling. Gelukkig zag de gemeente Geertruidenberg vier jaar later een unieke kans. Door het vervallen van afrit 34, komt de watertoren direct aan de Nionplas te staan. Een geschikte locatie voor een hotel, waar de gemeente al lang naar zocht, werd daarmee gevonden. In 2022 werd het eerste gesprek gevoerd met Postillion Hotels, dat direct kansen zag. “Het is een fantastische locatie, uitstekend bereikbaar en omgeven door natuur en toeristische attracties, zoals de Biesbosch en de Efteling”, zegt directeur Hans Wibbens. Het is de eerste locatie in Brabant voor de hotelketen.

“Je kan de Pagode straks omhoog en omlaag zien gaan.”

In de watertoren zelf komen overigens geen hotelkamers, omdat dit qua schoonmaak niet efficiënt is. De 150 hotelkamers komen in losstaande nieuwbouw van drie verdiepingen hoog, pal aan het water. Daar komt ook een restaurant met een groot terras. Wel komen er vergaderruimtes in de watertoren en een skybar bovenop het waterbassin. Die biedt 360 graden uitzicht over de regio. “Je kan de Pagode straks omhoog en omlaag zien gaan”, zegt Bram enthousiast. Op dit moment wordt de watertoren gestript, om het metselwerk en oorspronkelijke art-decokenmerken van architect Hendrik Sangster terug te brengen. Ook wordt met kasseien en eiken de route van Napoleons soldaten teruggebracht. “Al met al een miljoenenproject”, zegt Bram. Als alles volgens plan verloopt, worden na de zomer van 2026 de eerste gasten verwelkomd in Postillion Hotel Breda-Biesbosch.

Werkzaamheden knooppunt Hooipolder De watertoren ligt op het kruispunt van de A27 (Utrecht – Antwerpen) en de A59 (Rotterdam – Den Bosch). Tot aan 2031 werkt Rijkswaterstaat aan de A27. Vanwege de lange files tussen Houten en knooppunt Hooipolder, heeft het knooppunt bij Raamsdonksveer prioriteit. Eind 2026 moeten deze werkzaamheden afgerond zijn. Er wordt een nieuwe verbindingsboog aangelegd. Die loopt van de A59, vanuit de richting van knooppunt Zonzeel, naar de A27 richting Utrecht. Aan de zuidkant van knooppunt Hooipolder gaat het verkeer onder de A27 door. Daardoor staat er in de toekomst minder verkeer stil voor de verkeerslichten. Op- en afrit 34 bij Raamsdonksveer, waar de watertoren aan ligt, vervalt. Dat gebeurt naar verwachting op 1 januari.

Het fundament voor het hotel, dat aan de Nionplas komt te liggen (foto: Niek de Bruijn).