Voor tonnen euro's accijnsfraude gepleegd met duizend kilo waterpijptabak

Bij een controle in autobedrijven in Helmond is donderdag duizend kilo waterpijptabak in beslag genomen. Met de partij tabak is voor zo'n 350.000 euro aan accijnzen ontdoken. De eigenaar van de partij moet dat bedrag alsnog ophoesten.

De controle was gericht op bedrijven in de autobranche. In een gebouw waarin meerdere onderneningen zaten, werd een sterke tabaksgeur geroken. De douane werd ingeschakeld toen duizend kilo waterpijptabak inclusief weegschalen, smaakstoffen en verpakkingsmaterialen werd ontdekt. Met deze hoeveelheid is accijnsfraude gepleegd voor een bedrag van zo'n 350.000 euro. De eigenaar moet dit bedrag alsnog betalen.