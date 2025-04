Ongeluk met meerdere auto's, veel drukte tijdens avondspits

Een ongeval met meerdere auto's op de A27 zorgde voor flinke vertraging van een uur bij knooppunt Hooipolder. Inmiddels is de weg weer vrij en lost de file op. Ook in de rest van Brabant was het vrijdagmiddag druk op de weg, maar ook daar neemt de drukte langzaam weer af.

In heel het land stond tegen 17 uur ruim 550 kilometer file en ook in Brabant was het aansluiten geblazen. Bijvoorbeeld op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven was je flink langer onderweg en ook de andere kant op leverde je extra reistijd op. Rond 18 uur staat hier alleen tussen Tilburg en Breda nog een kleine file.

Op de A2 zijn de verkeersproblemen nog niet helemaal weg. Vrijdagmiddag was het vooral rond Eindhoven druk, en dat is nu opgelost, maar rond Den Bosch is het nog steeds filerijden, vooral tussen afrit Sint Michielsgestel en knooppunt Empel. Hier moet je rekening houden met ruim een kwartier vertraging richting het noorden.

Een ongeluk met meerdere auto's op de A2 zorgt voor bijna een uur extra reistijd (foto: Rijkswaterstaat)

Naast het ongeluk op de A27, is het ook op de andere wegen rond knooppunt Hooipolder druk. op de A59, tussen Made en Waalwijk is het aansluiten. Rond Terheiden staat 13 kilometer aan stilstaand verkeer, goed voor een kwartier extra reistijd. Vrijdagavond wordt de A58 afgesloten tussen Breda en Eindhoven voor werkzaamheden.