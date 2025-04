Stikstofmaatregelen kabinet, boeren in De Peel het eerst aan de beurt

Het kabinet is het eens geworden over de eerste stappen om de stikstofcrisis aan te pakken. Ruim 2,2 miljard euro wordt uitgetrokken om onder meer boeren minder koeien te laten houden of vrijwillig met hun bedrijf te laten stoppen. De stikstofreductie start in natuurgebieden De Peel en De Veluwe, omdat daar de nood het hoogst is.

Waar nu koeien en boerderijen staan, moet een groene strook van zo'n 250 meter komen. Het vertrek van de melkveehouderij daar is vrijwillig, benadrukt landbouwminister Wiersma in een toelichting op haar plan 'Startpakket Nederland van het slot'. Details moeten nog worden uitgewerkt.

Organisaties kondigden rechtszaken aan

Woensdag lekte al een aantal onderdelen van het plan uit en daar kwam snel kritiek op, onder meer van de provincies. En natuurorganisaties kondigden al rechtszaken aan.

Uit de definitieve versie blijkt dat een aantal maatregelen alsnog is aangepast. In tegenstelling tot eerdere berichten komt er geen maximumsnelheid van 80 kilometer per uur rondom natuurgebieden, zoals De Peel en De Veluwe.

Nu mag er tussen de 100 en 120 kilometer per uur worden gereden. "Er komen geen borden langs de snelwegen daar", stelt minister Madlener van Infrastructuur. Er komen wel "gebiedsgerichte trajectcontroles rondom Natura 2000-gebieden", maar het is onduidelijk wat daarmee wordt bedoeld.

Vergunningen

Het was lang onzeker of het kabinet-Schoof het deze vrijdag eens zou worden over maatregelen om het stikstofprobleem op te lossen. In januari werd onder leiding van de premier een speciale ministeriële commissie opgericht om een 'doorbraak te forceren' in het al zes jaar slepende stikstofdossier.

Het probleem is urgent omdat boeren, bedrijven en bouwmaatschappijen nauwelijks meer vergunningen kunnen krijgen om hun bedrijf uit te breiden, om woningen te bouwen of om wegen aan te leggen. Daarbij wordt namelijk stikstof uitgestoten en daarvan is er al te veel in de lucht. Stikstof heeft schadelijke gevolgen voor de natuur en in allerlei wetten is vastgelegd dat een land zijn natuur moet beschermen.

Minister Wiersma zegt dat met de gepresenteerde plannen weer vergunningen afgegeven kunnen worden. "Voor mij staan realistische, haalbare en houdbare plannen daarbij voorop", zo zegt de minister. Het is wel duidelijk dat er nog meer moet gebeuren. "Het is goed dat we van start kunnen met de eerste maatregelen en dat er een basis ligt om op voort te bouwen."