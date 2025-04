Slap RKC Waalwijk heeft niets in te brengen tegen FC Utrecht

RKC Waalwijk verloor vrijdagavond kansloos met 0-4 van FC Utrecht. Aan de vrijdagavond als speelavond kunnen de Waalwijkers alvast gaan wennen, want op basis van het vertoonde spel lijkt het vertrouwen in handhaving gezakt naar een dieptepunt.

Het blijft de laatste maanden een repeterend verhaal. RKC Waalwijk is een serieuze degradatiekandidaat, maar vanwege de matige resultaten van Willem II is het gat met plek zestien maar vijf punten. Maar wie de Waalwijkers het eerste half uur in actie zag tegen FC Utrecht, kan niet anders concluderen dan dat degradatie slechts een kwestie van tijd is.

Doelpunten FC Utrecht

Michiel Kramer kreeg na zes minuten nog wel de eerste kans van de wedstrijd, maar de inzet van de spits van RKC Waalwijk was slap. Daarna brak een gevaarlijke fase van FC Utrecht aan. De Waalwijkers werden overbluft en aan alle kanten voorbijgelopen. Na 27 minuten stond er een 0-3 stand op het scorebord door goals van Oscar Fraulo, Sebastien Haller en Miguel Rodriguez. Het was dat de Utrechters daarna wat gas terugnamen, want anders was de thuisclub met een nog grotere achterstand de kleedkamer ingegaan.

Niet alleen het matig verdedigen en gebrek aan offensieve kwaliteiten vielen op. De spelers van RKC Waalwijk leken wel een potje zomeravondvoetbal te spelen. Soms kwamen zelfs simpele ballen naar een medespeler niet aan en bijna alle duels werden gewonnen door een Utrechter. Europees voetbal

In de tweede helft was het helemaal gedaan met de aanvalsdriften van RKC Waalwijk. FC Utrecht controleerde het duel en ging op zoek naar de vierde treffer. Kansen werden echter lange tijd niet afgemaakt, waardoor de thuisploeg de stand lang op 'maar' 0-3 kon houden. Uitgerekend voormalig RKC-spits David Min maakte er in de slotfase 0-4 van. Na afloop brak het feest uit bij de bezoekers, die nu zeker zijn van Europees voetbal. Het gevoel bij RKC Waalwijk is heel anders. Met nog vier duels te gaan komt de Keuken Kampioen Divisie dichter en dichter bij.

