Slachtoffer wordt mishandeld met fles en laat bloedspoor achter in Jumbo

Een groepje van acht mensen heeft iemand mishandeld in het centrum van Eindhoven. Ze kregen ruzie met elkaar bij de ingang van de Jumbo aan het Victoriapark. Ze hebben een glazen fles kapot geslagen tegen het slachtoffer, dat daar snijwonden bij opliep.

Het slachtoffer vluchtte de supermarkt in en liet een bloedspoor achter. Vervolgens heeft de politie iemand aangehouden voor zware mishandeling. De supermarkt was even gesloten.

Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend.