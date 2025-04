Op de A2 bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd. De weg is daardoor even dicht geweest, maar inmiddels is er weer één rijstrook open. Het ongeluk gebeurde tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hogt.

Er staat nu een file van een half uur. Tot hoe laat de afsluiting gaat duren, is nog niet bekend.