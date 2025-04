'Schandalige' nederlaag doet pijn in Waalwijk: 'Leek of iedereen bevroor'

Het was misschien wel de slechtste wedstrijd van een toch niet al te best seizoen. RKC Waalwijk had vrijdagavond niets te zeggen tegen FC Utrecht en verloor kansloos met 0-4. Verdediger Julian Lelieveld beseft dat bijna niemand meer, buiten de spelersgroep, gelooft in handhaving. "Als je deze wedstrijd hebt gezien, geef je ons geen cent. Het was schandalig."

Lelieveld heeft geen verklaring voor de offday tegen de Utrechters. "Er zat totaal niks in. Geen beweging, we kwamen niet in het duel, het was heel gezapig. Het leek wel of iedereen bevroor op het veld. Als je op zo'n moment komt dat je de duels blijft verliezen, dan is het lastig om eruit te komen."

In de kleedkamer vielen volgens de verdediger tijdens de rust weinig harde woorden. "Iedereen besefte wel dat dit nergens op sloeg. In de tweede helft ging het misschien iets beter, maar dat had ook met FC Utrecht te maken. De echte gretigheid ontbrak bij ze. Maar een wedstrijd is het nooit geweest."