Man (26) rijdt honderd kilometer per uur te hard langs wegwerkzaamheden

Een 26-jarige automobilist heeft vrijdagavond 100 kilometer per uur te hard gereden op de Midden-Brabantweg, terwijl de maximumsnelheid daar door werkzaamheden 70 kilometer per uur was. De man is zijn rijbewijs en auto kwijt. Hij werd gesnapt tussen de toerit bij de Burgemeester Letschertweg in Tilburg en de afrit Loon op Zand.

De 26-jarige man uit Helvoirt reed volgens de politie nog eens extra gevaarlijk door op de versmalde weg om ander verkeer in te halen. "Soms heb je van die uitschieters....", verzucht de verkeerspolitie op Instagram. "Dit is er weer een van de bovenste plank." Forse boete en cursus

De verkeersofficier zal bepalen hoe lang deze man zijn auto en zijn rijbewijs kwijt zal zijn. Naast een forse boete zal de hardrijder op eigen kosten een cursus bij het CBR moeten volgen. "Wij weten intussen wel hoe het eruit kan zien als er met zulke snelheidsverschillen verkeersongelukken plaatsvinden. Dat leed gunnen wij niemand en daarom blijven wij met grote regelmaat op snelheid controleren", laat de verkeerspolitie weten. Agressie

Hardrijders bij wegwerkzaamheden zijn een doorn in het oog van Rijkswaterstaat en bouwbedrijven. Wegwerkers en weginspecteurs van Rijkswaterstaat krijgen geregeld te maken met agressieve automobilisten. Begin dit jaar werden in één week tijd drie weginspecteurs aangereden in Veghel, Bladel en Helmond. Een jaar geleden werd een busje van wegwerkers van bouwbedrijf Heijmans vernield door een man die het niet eens was met de wegafsluiting. Voor Heijmans en de provincie was de maat na de vernieling vol. "De volgende stap is het werk neerleggen of bij alle werkzaamheden de hele weg volledig dichtgooien." Een wegwerker deed vorig jaar zijn verhaal bij Omroep Brabant: