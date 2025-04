Mari vond een spookachtige spin met wit spul, Frans vertelt meer

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan twee spinnen, een mooie vogel en een bever. Deel een van deze Stuifmail is zaterdagochtend gepubliceerd.

Twee spinnen gevonden met wit spul, wat is hier aan de hand?

De spin die Mari vond (foto: Mari Kieneker).

Mari Kieneker vond twee spinnen, bedekt met wit spul. Hij vraagt zich af wat dat witte spul voor iets is. Ik ben dit soort spinnen ook weleens tegengekomen, in een kruipruimte. Eigenlijk is het insect op de foto een spin die geen spin meer is. Het is een dode spin die door een schimmel of zwam is aangetast. Waarschijnlijk was het microklimaat op de plek waar Mari deze spin vond dusdanig dat een witte schimmel zich kon ontwikkelen op de dode spin. Je ziet op de beschimmelde spin op sommige plekjes ophopingen. Die laten zien dat de witte schimmel zich daar het eerst heeft ontwikkeld. Tijdens het napluizen op internet kwam ik tot de ontdekking dat de naam van de schimmel engyodontium aranearum zou zijn. Deze naam is nu de officiële naam sinds 1984, daarvoor had deze een andere naam. Welke spin tussen de sigarettenpeuken?

Een huisspin spec. (foto: Gerard Jumpertz).

Gerard Jumpertz stuurde mij een foto van een spin. Hij wil graag weten welke spin dit is. De naam van deze spin is vermoedelijk gewone huisspin, maar ik weet het niet zeker. Daarom staat er bij het onderschrift huisspin spec. Vrouwtjes van de gewone huisspin kunnen maximaal achttien millimeter lang worden. Zij maken enigszins rommelige trechterwebben. Dit doen ze graag in moeilijk bereikbare hoeken in schuren, maar ook in kelders en kamers. In de nacht zitten de vrouwtjes van deze spin op een speciaal ergens anders gemaakt web. Overdag rusten zij uit in de voorkant van het trechterweb. De mannetjes, die maximaal vijftien millimeter lang worden, zijn langpotig en kom je vooral bij het begin van de herfst of de late zomer tegen, op zoek naar een partner. Deze ongevaarlijke huisspinnen komen veelvuldig voor in huizen, soms zelfs in de badkamer. Mensen hoeven niet bang te zijn van huispinnen. Huisspinnen vallen in principe geen mensen aan, want hun gifkaken zijn niet gebouwd om mensen mee te bijten. Ze zullen in de regel de huid ook niet kunnen doorboren. Als er toch een gifinjectie plaatsvindt, is het gevolg ook niet erg pijnlijk en ongevaarlijk. De resulterende bult verdwijnt binnen enkele dagen. Wat voor een vogel heb ik gefotografeerd bij het Vlijmens ven?

Een tapuit (foto: Saskia Llop).

Saskia Llop had bij het Vlijmens ven een vogel gespot en gefotografeerd. Ze stuurde mij deze met de vraag: wat heb ik gezien? Wat zij gezien en gefotografeerd heeft, is een van mijn favoriete vogels. Eentje die je niet zo vaak zo meer tegenkomt: een tapuit. Helaas gaat het niet zo goed met de tapuit in ons land. Voorheen woonden tapuiten op verschillende plekken in ons Brabantse land. Onder meer in natuurgebied Kampina, waar ik de tapuiten elk jaar op dezelfde locaties tegenkwam. Het wemelde op die plek ook van de konijnenholen. Dat was de locatie waar de Kampinaanse tapuiten aan het broeden waren. Tapuiten zijn bijzondere, op de grond levende, vogels. Je komt ze in principe ook tegen op heidevelden, maar ook op stuifzand en aan de kust in de duingebieden. Tegenwoordig zijn het zeer schaarse broedvogels. In 2023 trof men in ons land nog maar tussen de 310 en 350 broedparen aan.

Een tapuit (foto: Saxifrage/Piet Munsterman).

Als trekvogel, die doorreist naar Scandinavië en Groenland, kun je ze in het voorjaar - van april tot eind mei - weleens waarnemen. Mannetjes zijn dan nog niet in hun zomerkleed (zie de bovenstaande foto), vandaar dat ze weleens niet opvallen als tapuit. Rubriek mooie foto’s

In de rubriek mooie foto's dit keer misschien niet de mooiste foto, maar wel een heel unieke foto van een bever midden in Haaren. Deze is gemaakt door Anne Mols.

Een bever midden in Haaren (foto: Anne Mols).

Natuurtip

Natuurgebied Kampina in mei (foto: Frans Kapteijns).