Politie schiet bij aanhouding van man die met nepwapen rondzwaait

De politie heeft zaterdagochtend op de Dr. Struyckenstraat in Breda geschoten bij de aanhouding van een 44-jarige man uit Nuenen. De man zwaaide midden op het naastgelegen Dr. Struyckenplein rond met, zo bleek later, een nepwapen.

De man negeerde de bevelen van de politie, waarna een agent een waarschuwingsschot loste. Daarna kwam de man zijn auto uit en gaf hij zich over.

Volgens de politie was de man mogelijk onder invloed van drugs. Er werden zakjes met wit poeder in beslag genomen. Het nepwapen werd na de arrestatie in de auto gevonden.

"Dreigen met een nepvuurwapen of op iemand schieten zijn strafbare feiten. Het is dan geen speelgoed meer, maar een verboden wapen", laat de politie weten.