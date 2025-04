Jeroen wilde zo graag bij uitvaart paus zijn dat hij buiten op plein sliep

Hij arriveerde de dag van te voren, sliep buiten op het plein voor het Vaticaan en werd uiteindelijk beloond met een plekje vooraan bij de uitvaart van paus Franciscus. Jeroen Goosen van het bisdom Den Bosch was zaterdagochtend in Vaticaanstad om de laatste eer te bewijzen aan een paus die hij bewonderde. "Ik had een enorme drang om erbij te zijn, hij was écht onze paus."

"Toen deze paus werd verkozen stond ik op de eerste rij", zegt Goosen. "Dus nu wilde ik er ook bij zijn om het laatste hoofdstuk mee te maken." Op vrijdagavond om elf uur arriveerde hij in Vaticaanstad, direct vanuit Nederland. "We werden afgezet op het Sint-Pieterplein, een uur later begon daar de schoonmaak en werden we naar een ander plein gebracht om daar te wachten." Eigenlijk zou Jeroen samen met 150 andere pelgrims pas zaterdag aankomen. Al jaren geleden is vanuit het bisdom Den Bosch een bedevaart gepland naar Rome. Maar toen hij het nieuws van het overlijden van de paus maandagochtend hoorde, boekte Jeroen een andere vlucht om bij de uitvaart te kunnen zijn.

"Ik heb slechts een uurtje kunnen dommelen."

"Er waren honderden mensen en ze gingen biddend en zingend de nacht door. De massaliteit was enorm," vertelt Goosen. "Er klonken overal mooie kerkelijke liederen in allerlei talen. Ik ben eigenlijk heel de nacht wakker gebleven en heb slechts een uurtje kunnen dommelen."

Jeroen was niet de enige die de nacht doorbracht op het plein (foto: Jeroen Goosen).

Maar uiteindelijk was het zover, de poorten van het Vaticaan gingen open en Goosen mocht naar binnen. "De menigte werd rond zes uur 's morgens naar binnen geduwd." Hij lacht: "Nou ja, wel op de meest respectvolle manier, ik had geen moment het idee dat ik verdrukt zou worden."

Uiteindelijk wist Jeroen een plek vooraan te bemachtigen. "Ik ben blij dat ik niet later ben gekomen. De rij met kijkende mensen stond helemaal tot aan de rivier de Tiber, dan had ik alleen op een schermpje kunnen toekijken."

Het zicht van Goossens op de uitvaartdienst (foto: Jeroen Goosen).).

"Er waren veel wereldleiders aanwezig", zegt hij. "Toen president Trump het plein opliep, merkte je dat het stil werd. Toen de Oekraïense president Zelensky voorbij kwam, klonk er luid applaus."

"Iedereen hoorde erbij en hij wilde met andere religies de dialoog aangaan."

Volgens Jeroen is het niet gek dat er zoveel hoogwaardigheidsbekleders naar het Vaticaan zijn afgereisd. Paus Franciscus was volgens hem een kerkelijke leider die de kerk internationaal belangrijk wilde maken. "Iedereen hoorde erbij en hij wilde ook met andere religies het gesprek aangaan," vertelt Jeroen. "Ook wilde deze paus dat we duurzaam met de aarde omgaan zodat we deze op een goede manier door kunnen geven aan een volgende generatie." "Het was een bijzondere viering", benadrukt Jeroen. "De katholieke kerk is er een met vele tradities en die kwamen mooi samen. Iedereen op het plein kwam om de paus van het volk te vieren."

"Op zijn uitvaart voelde het alsof iedereen tot één wereldkerk behoorde. Allemaal broeders en zusters."