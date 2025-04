Vandalen gooien fiets op het spoor, trein rijdt er vol tegenaan

Bij het station in Vught is zondagochtend een trein tegen een fiets gereden. De fiets lag op het spoor, waarschijnlijk hebben vandalen die daar neergegooid. Door de aanrijding reden er drie kwartier lang geen treinen. Van de fiets is niet veel over.

De aanrijding gebeurde rond zeven uur toen de trein van Eindhoven onderweg was naar Den Bosch. Medewerkers van ProRail kwamen ter plaatse om de resten van de fiets op te ruimen. Na enige tijd kon de trein zijn weg weer vervolgen en ook het overige treinverkeer kon weer verder rijden. Volgens de incidentenbestrijders van ProRail moet de fiets in de ochtend op het spoor zijn gegooid, omdat er in de nacht nog treinen hebben gereden op het traject.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

