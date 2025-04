Wielrenner wordt aangereden door auto en belandt op de voorruit

Een groepje wielrenners uit België is zondagochtend in aanrijding gekomen met een auto op de kruising Heikant en Oirschotseweg in Moergestel. Een van de wielrenners belandde daardoor met een harde klap op de voorruit van de auto. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde aan het eind van de ochtend toen de wielrenners de Oirschotseweg wilden oversteken. Omstanders en ploeggenoten schakelden gelijk de hulpdiensten in. De politie en ambulance waren snel ter plaatse. De Oirschotseweg in Moergestel is zaterdag en zondag extra druk door de afsluiting van de snelweg A58.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.