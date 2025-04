Verliezend Willem II maakt armoedige indruk en kan niet winnen

Willem II staat voor een zware uitdaging om te proberen in de Eredivisie te blijven. De Tilburgers maakten zondagmiddag een armoedige indruk tegen Fortuna Sittard en verloren met 1-0. Gelukkig voor de ploeg van trainer Peter Maes heeft hekkensluiter Almere City FC geen drie punten gepakt tegen bekerwinnaar Go Ahead Eagles, anders was directe degradatie dichtbij gekomen.

De Belgische trainer Maes is met zijn team bezig aan een dramatisch 2025. In twaalf wedstrijden werd er niet gewonnen en alleen tegen Feyenoord en PSV pakte Willem II een punt. De laatste zeven duels werden verloren. Op bezoek bij Fortuna Sittard leken de Brabanders vooral niet te willen verliezen.

In de tweede helft bleef de beginfase net als de eerste 45 minuten saai om naar te kijken. Pas na 52 minuten kreeg Emilio Kehrer het eerste schotkansje van de bezoekers, maar zijn inzet miste kracht. Zes minuten later was er wel een grote kans, toen Jeremy Bokila vrij uit kon halen. Het schot leek de paal nog aan te raken en ging maar net naast.

Voorsprong Fortuna

Vrijwel uit het niets kwam daarna de thuisploeg op voorsprong. De ingevallen Jasper Dahlhaus brak door op links en bediende Ezequiel Bullaude op maat: 1-0.

Halverwege tweede helft besloot Maes hard in te grijpen en hij bracht drie verse krachten. Dat deed wat met het elftal, want een aantal minuten later kon een schot van Kehrer maar net worden gekeerd door de doelman. Een van de invallers, Youssuf Sylla, kopte een kleine 10 minuten voor tijd de gelijkmaker binnen op aangeven van een andere invaller Rúnar Thór Sigurgeirsson. De VAR constateerde echter buitenspel en dat was centimeterwerk.

Vertrouwen

De 1-1 was zo belangrijk geweest voor Willem II, dat daarmee een stap zou zetten voor behoud van de zestiende plaats. En bovendien zou het derde puntje dit kalenderjaar weer een klein beetje vertrouwen geven aan de geplaagde ploeg. Het is nu afwachten wat Willem II de laatste vier wedstrijden gaat doen. En blijft Maes in het zadel of gaat de clubleiding na acht nederlagen op rij voor een schokeffect?