Vier mannen gooien drugs uit de auto tijdens achtervolging met politie

De politie heeft zaterdagnacht vier mannen van 18 en 19 jaar uit Halderberge aangehouden na een korte achtervolging op de snelweg A17 bij Oud Gastel. Tijdens de achtervolging gooiden de mannen spullen uit het raam. Dat bleek later drugs te zijn.

De agenten had inmiddels om versterking gevraagd. Een tweede politieauto ging voor de mannen rijden, maar ook dat bracht ze niet tot stoppen. Ondertussen werden er verschillende pakketjes uit de auto gegooid. Meerdere politieauto's kwamen erbij en uiteindelijk is het gelukt om de auto te laten stoppen. De vier mannen werden allemaal aangehouden.

Drugs op de snelweg

Politieagenten zijn later op de snelweg gaan zoeken naar de weggegooide spullen en toen bleek dat het om zakjes drugs ging. De mannen hadden zelf ook drugs op zak. De drugs is in beslag genomen en de mannen zitten nu vast in de politiecel voor verhoor en verder onderzoek.

De bestuurder heeft in elk geval al drie boetes gekregen voor het negeren van een stopteken, niet gebruiken van knipperlicht en rijden over een puntstuk. Twee inzittenden hebben nog een bekeuring gekregen omdat ze geen legitimatiebewijs bij zich hadden.