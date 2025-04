Kind overleden bij ongeluk op oprit: bestuurder bestelbus was familielid

De bestuurder van de bestelbus die zaterdagavond bij een huis aan de Vresselseweg in Sint-Oedenrode een 2-jarig kind aanreed, is een familielid van het jonge slachtoffer. Het kind overleefde de aanrijding niet. De politie laat weten dat het gaat om een 'noodlottig ongeval'.

De bus reed achteruit toen het misging. Hulpverleners rukten massaal uit na de melding over het ongeluk, maar alle hulp kwam te laat. "Wanneer een jong kind overlijdt is dit zeer impactvol voor alle betrokkenen", laat de politie weten. "Mede hierom is er zorgvuldig onderzoek gedaan naar de aanleiding en toedracht."

De Vresselseweg tussen Sint-Oedenrode en Son en Breugel was na het ongeluk urenlang afgesloten voor politieonderzoek.

Er landde onder meer een traumahelikopter: