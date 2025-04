Man gewond na steekpartij tijdens overval, daders gaan ervandoor op fiets

Een man is lichtgewond geraakt bij een steekpartij aan De Gemeint in Vlijmen. Het slachtoffer werd overvallen toen hij op de fiets zat. De twee daders hebben geld en medicijnen van hem gestolen. Daarna zijn ze ervandoor gegaan op de fiets van de man.

De beroving gebeurde vlak bij het Engelermeer. Het is niet duidelijk of de daders met een mes of een ander voorwerp hebben gestoken. De politie start een zoektocht naar de daders.