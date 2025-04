Motorrijder rijdt droge sloot in en raakt zwaargewond

Een motorrijder is zondagmiddag zwaargewond geraakt op de Kapellekensbaan in Alphen nadat hij van de weg raakte. Hij belandde met zijn motor in een droge sloot.

Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg tussen Baarle-Nassau en Gilze, die bij Alphen om het dorp heen gaat. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen dicht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk gebeurd is.