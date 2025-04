Eind aan bijzondere reeks hockeyvrouwen: eerste verlies in 60 wedstrijden

De hockeysters van HC 's-Hertogenbosch weten weer wat verliezen is. De Bosschenaren verloren zondagmiddag met 3-2 van Pinoké en daarmee kwam een einde aan zestig competitiewedstrijden op rij zonder nederlaag.

Doelpunten van spits Frédérique Matla en de van een blessure teruggekeerde Joosje Burg zorgden voor een 0-2 voorsprong in het zonnige Amsterdam. Maar de thuisploeg toonde veerkracht en kwam terug in de wedstrijd. Het wist zelfs de gelijkmaker af te dwingen uit een strafcorner en een strafbal leverde zelfs de 3-2 eindstand op.

Pinoké, de nummer drie op de ranglijst, won nog nooit van HC 's-Hertogenbosch. Die statistiek kan dus uit de geschiedenisboeken, net als de bijzondere ongeslagen reeks van de Bossche hockeyvrouwen. Op 18 september 2022 verloren ze voor het laatst, toen in de hoofdstad tegen Amsterdam: 2-0.

Ondanks de nederlaag is er op sportief gebied niets aan de hand voor de Bossche ploeg. Als koploper in de competitie zijn ze de favoriet om de play-offs te winnen. Al is SCHC, met onder andere Yibbi Jansen uit Gemonde in de gelederen, de Bosschenaren genaderd tot op twee punten.