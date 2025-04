Luco (22) mag naar wereldberoemde bodybuild-wedstrijd: 'Ben all in gegaan'

Met een flinke spray tan op zijn lichaam en een hagelwitte lach op zijn gezicht won Luco Hendrikx uit Esbeek afgelopen week het INBA Nederlands Kampioenschap bodybuilden. Door zijn winst mag hij in november meedoen aan de wereldberoemde bodybuild wedstrijd Mr. Olympia in Las Vegas. En dat terwijl de 22-jarige zijn passie voor de sportschool pas twee jaar geleden ontdekte na een motorongeluk.

"Al sinds ik begon met fitnessen leek het me wel leuk om hieraan mee te doen", zegt Hendrikx enthousiast. "Ik had het erover in de sportschool en toen vertelde iemand dat er binnenkort weer een wedstrijd was, dus toen ben ik gelijk op zoek gegaan naar een trainer."

"Op verjaardagen kun je niet zomaar alles eten want dan gaat het mis."

Hij geeft toe: "Het was niet makkelijk, je moet er echt veel voor laten." Dan begint Luco te lachen. "Op verjaardagen bijvoorbeeld kun je niet zomaar alles eten, want dan gaat het mis. En je hebt eigenlijk constant honger." Maar het resultaat mag er wezen. Hendrikx schreef zich in voor twee klassen van het Nederlands Kampioenschap naturel bodybuilden. Zonder gebruik van verboden middelen zoals steroïden en groeihormonen dus. "Ik werd tweede bij de jongens van mijn eigen leeftijd. Daar baalde ik heel erg van en daarna moest ik nog tegen mannen van verschillende leeftijden." Verbazing

Met lage verwachtingen ging hij de volgende ronde in. Tot zijn eigen verbazing won Hendrikx en ook in de laatste ronde ging hij er met de titel vandoor. Daarmee mag de krachtpatser uit Esbeek direct meedoen aan de bekende Mr. Olympia wedstrijd in Las Vegas.

"Als ik geen ongeluk had gehad was ik dit misschien helemaal niet gaan doen."

"Het was heel erg gaaf, mijn familie en vriendengroep stonden erbij in het publiek. Het was een mooi moment", zegt hij. "Ik denk altijd, alles gebeurt met een reden. Als ik geen ongeluk had gehad, was ik dit misschien helemaal nooit gaan doen." Luco fitnest namelijk pas twee jaar zo fanatiek. "Ik deed eerst altijd motorcrossen, dat begon als jeugdhobby van me", legt hij uit. Al eerder moest de 22-jarige een tijd revalideren na een val van de motor. Maar bij een tweede val ging het goed mis.

Luco op zijn motor (foto: Luco Hendrikx).

"Ik lag daar en wist gelijk, dit is niet goed. Ik had al eerder een ongeluk gehad en wist nog precies hoe dat voelde." Hij raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie en kon een aantal weken niet lopen. "Ik kon niks en ook het herstellen duurde lang. Dat was mentaal heel erg zwaar." Tijdens het revalideren dook Luco steeds intensiever de sportschool in, om zijn geblesseerde knie aan te laten sterken. "Daarna ben ik eigenlijk alles gaan trainen en dat steeds vaker gaan doen."

Luco tijdens zijn revalidatie (foto: Luco Hendrikx).

Gezond of niet?

"Mijn ouders supporten me helemaal", lacht hij. "Behalve als ik aan de verboden middelen zou gaan, dan is het klaar met de pret." Toch beaamt Hendrikx dat bodybuilden niet altijd goed voor je is. "Eigenlijk is alles rondom bodybuilden wél gezond. Je eet gezond, sport veel en bent bewust met je lichaam bezig. Alleen de mate waarop is minder gezond. Vooral in aanloop naar een wedstrijd."

"Ik werd heel emotioneel en wilde eigenlijk niet meer."