Arrestatieteam valt binnen op camping, 'slachtoffer' opgepakt als verdachte

De politie en een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) hebben zondagmiddag een inval gedaan op een camping aan de Noordhoekstraat in Schaijk. Na een melding van een man die daar gewond zou zijn geraakt door iemand met een vuurwapen, rukte de politie groots uit. Ter plekke bleek de zaak heel anders in elkaar te steken en is zelfs de melder, die zich voordeed als slachtoffer, aangehouden als verdachte.

De man, die op de camping woont, belde zondagmiddag de politie en gaf aan dat er sprake was van een verdachte situatie. Hij zou gewond zijn geraakt en er zou mogelijk een vuurwapen in het spel zijn. "Om die reden namen we de melding dusdanig serieus, dat we volle inzet hebben gepleegd met de DSI", vertelt een woordvoerder.

De politie en het arrestatieteam deden op de camping onderzoek en spraken met het slachtoffer en getuigen. Ter plekke bleek er weinig aan de hand te zijn. Sterker nog, de politie ontdekte dat de man zelf elders een diefstal zou hebben gepleegd. Daarvoor is hij aangehouden. Blauwe plekken

Waar die diefstal heeft plaatsgevonden kan de politie niet zeggen. Dat wordt momenteel onderzocht. En ook waarom de man in eerste instantie een melding deed van een mishandeling. Hij had volgens de politie wel blauwe plekken op zijn lichaam. "Het is lastig te zeggen of die van nu of een paar dagen geleden zijn", zegt de politiewoordvoerder. "Het zou kunnen dat hij bij die diefstal in een worsteling terecht is gekomen. Dat zijn we nu aan het uitzoeken."