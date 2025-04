Twee mishandelingen in nacht na Koningsdag, vijf jongeren aangehouden

In het centrum van Breda zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere jongeren mishandeld. Dat gebeurde op twee verschillende plekken. De politie heeft zeven verdachten aangehouden.

De politie kwam via de camera’s op straat al snel een paar van de verdachten op het spoor. Twee van hen, een 16- en 17-jarige jongen, liepen in de Karnemelkstraat. Een derde 17-jarige kwam later aanlopen. Zij zijn alle drie aangehouden.

Een vierde jongen van diezelfde leeftijd rende weg naar de Nieuwstraat, maar is later toch opgepakt. Ook in de Ginnekenstraat is een 17-jarige verdachte aangehouden.

Mishandeling of noodweer?

Ook op de Vismarktstraat ging het die avond mis. Rond half een ’s nachts werden twee jongens aangevallen door twee andere jongens. Volgens de politie gaven ze aan dat dit ‘vanuit het niets’ gebeurde. Ze deden aangifte en de politie wist de verdachten aan te houden.

Die mannen zeiden echter dat ze beroofd waren door de twee slachtoffers en daarom meerdere klappen en trappen hebben uitgedeeld. De 35-jarige verdachte en 25-jarige verdachte komen allebei uit België. Ze zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor en onderzoek.