Zes appartementen onbewoonbaar na brand, katten uit flat gered

In een appartementencomplex aan de Offenbachlaan in Eindhoven is zondagavond een grote brand uitgebroken. Die begon op een balkon en sloeg al snel over naar andere appartementen. Zes woningen zijn onbewoonbaar geraakt.

De brandweer rukte met twee bluswagens uit naar de plek van de brand. Die begon op een balkon op de eerste etage, maar sloeg al snel over naar de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De vlammen sloegen over naar het appartement van de buren en de bovenburen. Die konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen.

Twee katten aan zuurstof

Niemand raakte gewond bij de brand. Wel heeft de brandweer meerdere huisdieren uit de brandende flat gehaald. Twee katten waren er minder goed aan toe. In een ambulance kregen beide dieren zuurstof toegediend. De katten zijn uiteindelijk naar een dierenkliniek gebracht. Zeker zes appartementen zijn zwartgeblakerd. De bewoners daarvan kunnen voorlopig niet terug naar huis. Zij worden elders opgevangen. Stichting Salvage gaat de bewoners helpen met het afhandelen van de schade.

Foto: Persbureau Heitink.

Boze bewoners

Het is niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie is een buurtonderzoek gestart en is op zoek naar camerabeelden. Op straat heerste zondagavond een hoop onrust. Volgens een correspondent ter plaatse zijn bewoners boos en zeiden ze tegen agenten dat ze dit al langer zagen aankomen.

Foto: Persbureau Heitink.